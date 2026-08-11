Ankara’nın Sincan ilçesindeki kuyumcu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi girerek yaklaşık 580 bin lira değerinde 3 bilezik çaldığı öne sürülen S.T., iş yeri çalışanları ve çevredeki esnafın takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçışı ve yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Buhara Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eşine bilezik alacağını söyleyerek iş yerine giren S.T., dükkan sahibinden 3 bilezik göstermesini istedi. Çalışanın bir anlık boşluğundan yararlanan şüpheli, yaklaşık 580 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kaçtı.

KAÇARKEN DÜKKAN KAPISINA ÇARPTI

REKLAM

Şüpheli, kaçışı sırasında önce dükkanın kapısına çarptı, ardından cadde üzerinde iş yeri çalışanları ve çevredeki esnafla kovalamaca yaşandı. Üst sokaktaki bir apartmanın istinat duvarından atlayan S.T., yaklaşık 100 metre ileride esnaf tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

“ÇALIŞTIĞIM PARA YETMİYOR”

Kuyumcu dükkanının sahibi Tolga Koçak, şüphelinin önceki hafta da iş yerine gelerek altın fiyatlarını sorduğunu belirtti. Koçak, yakalandıktan sonra S.T.’ye neden hırsızlık yaptığını sorduklarını, şüphelinin ise “Çalıştığım para yetmiyor” dediğini aktardı.

Koçak, S.T.’nin daha önce çevredeki başka kuyumculara da giderek altın fiyatlarını sorduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor