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        Sturm Graz: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı Anderson Talisca'nın (p) golüyle 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler bu maçı da kazanarak toplam 3-0'lık skorla play-off'a yükseldi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransız temsilcisi Lyon oldu...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

        F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Anderson Talisca (p) kaydetti.

        İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 3-0'lık skorla Avusturya temsilcisini eleyerek play-off'a yükseldi.

        PLAY-OFF'TA RAKİP LYON

        Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Lyon oldu. Çekya ekibi Sparta Prag'a ilk maç 2-1 yenilen Fransız temsilcisi, rövanşta rakibini 3-0 mağlup ederek F.Bahçe'nin play-off'taki rakibi oldu.

        Sarı-lacivertliler ilk maçını 18 Ağustos Salı günü sahasında; rövanş maçını ise 26 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.

        MURIQI İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

        Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muriqi, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

        Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan Muriqi, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

        Tecrübeli golcü, 19 Temmuz 2020'den sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.

        İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

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        24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.

        38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

        İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

        51. dakikada soldan gelişen atakta yapılan ortaya, altı pasın solundan uzak mesafeden Malic'in yaptığı kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

        65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Soldan Archie Brown'un ortasında, penaltı noktasının önünde Talisca top ile rakibi arasına girdi. Petrovic'in müdahalesiyle Talisca yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

        66. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

        76. dakikada Mitchell'in savunma arkası pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Beganovic, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Beganovic'in vuruşunda Mert topu kornere gönderdi.

        87. dakikada Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya müsait durumda vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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