Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kylian Mbappe aşka geldi

        Kylian Mbappe aşka geldi

        2026 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da, lüks yatta romantizm yaşarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Real Madrid ve Fransa milli futbol takımında forma giyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da romantik bir yat tatilinin tadını çıkarıyor.

        2

        Arkadaşlarının da dahil olduğu yat gezisinde 27 yaşındaki futbolcu, kız arkadaşıyla baş başa kaldığı anlarda ona sevgi gösterisinde bulunurken objektiflere yansıdı.

        Güneşin ve denizin tadını çıkaran, arkadaşlarıyla eğlenen çift, sık sık birbirlerine sarıldı ve öpüştü.

        3

        Çift, romantizmin yanı sıra heyecanlı anlar yaşamak için de jet ski turuna çıktı.

        4

        Mbappe'nin eski takımı Paris Saint-Germain'den arkadaşı olan Faslı yıldız futbolcu Achraf Hakimi ile İspanyol oyuncu Ester Exposito'nun yakın arkadaşı olan oyuncu Sergio Momo da yattaki misafirler arasındaydı.

        5

        Öte yandan Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 10 golle 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. Fransız futbolcu, bugüne dek katıldığı Dünya Kupası maçlarında toplam 22 golle turnuva tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu da kırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kylian Mbappe
        #romantik
        #futbolcu
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı