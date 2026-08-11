Kylian Mbappe aşka geldi
2026 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da, lüks yatta romantizm yaşarken görüntülendi
Real Madrid ve Fransa milli futbol takımında forma giyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da romantik bir yat tatilinin tadını çıkarıyor.
Arkadaşlarının da dahil olduğu yat gezisinde 27 yaşındaki futbolcu, kız arkadaşıyla baş başa kaldığı anlarda ona sevgi gösterisinde bulunurken objektiflere yansıdı.
Güneşin ve denizin tadını çıkaran, arkadaşlarıyla eğlenen çift, sık sık birbirlerine sarıldı ve öpüştü.
Çift, romantizmin yanı sıra heyecanlı anlar yaşamak için de jet ski turuna çıktı.
Mbappe'nin eski takımı Paris Saint-Germain'den arkadaşı olan Faslı yıldız futbolcu Achraf Hakimi ile İspanyol oyuncu Ester Exposito'nun yakın arkadaşı olan oyuncu Sergio Momo da yattaki misafirler arasındaydı.
Öte yandan Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 10 golle 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. Fransız futbolcu, bugüne dek katıldığı Dünya Kupası maçlarında toplam 22 golle turnuva tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu da kırdı.