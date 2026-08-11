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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da yasak aşk cinayeti: Eşini ve eniştesini öldürdü!

        Bursa'da yasak aşk cinayeti: Eşini ve eniştesini öldürdü!

        Bursa'da eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eniştesi Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında, eşi Canan Matur'u ise evinde tabancayla vuran İsmail Matur, iki kişiyi öldürdü. Matur, olayın ardından suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Bursa'da yasak aşk cinayeti

        Bursa’da İsmail Matur (36), ilişkileri olduğunu öne sürdüğü eniştesi Yavuz Yılmaz’ı (56) sokak ortasında, eşi Canan Matur’u (27) ise evinde tabancayla vurarak öldürdü. Matur, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre olay; saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Matur, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz’a tabancayla ateş etti.

        Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, evine giden şüpheli bu kez de eşi Canan Matur’u vurdu. İhbar üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Canan Matur ve Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli ise polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Matur ve Yılmaz’ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        "NAMUS MESELESİ"

        İHA'da yer alan habere göre; yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada İsmail M. gazetecilere "Namus meselesi, dosya namus meselesi" dedi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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