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        Haberler Gündem Güvenlik Alparslan Kuytul operasyonu! Bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırmışlar

        Alparslan Kuytul operasyonu! Bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırmışlar

        Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alınırken, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırmışlar

        Adana'da Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli kapıları bulunan idari binasında yapılan aramada, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında 'Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, grubun lideri Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine 19 Ağustos sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

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        Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlem alındı. Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı.

        Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 49 kişi, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        BİNAYA VE ODALARA ŞİFRELİ KAPILARDAN GİRİLİYOR

        Polis ekiplerinin Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki örgütün idari binasında ilk gün yaptığı aramada bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Şifreli sistemle girilen binada bazı odaların da şifreli kapı sistemiyle korunduğu anlaşıldı.

        Bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı, örgütsel dokümanların olabileceği hard disklerin kasalarda bulunamadığı tespit edildi. Ayrıca, tüm odalardaki bilgisayarların monitörü, klavyesi ve diğer ekipmanlarının bulunmasına rağmen kasaların içinin boş olması dikkat çekti.

        Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #Son dakika haberler
        #Alparslan Kuytul
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