Melania Trump: Duydum ki beni özlemişsiniz, işte buradayım!

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, eşi Donald Trump ile bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktığında, "Duydum ki beni özlemişsiniz. İşte buradayım" sözlerini kullandı.

Bu çıkış, ABD Başkanı'nın 35 yaşındaki asistanı Natalie Harp'la son dönemde yakınlığının iyiden iyiye arttığı konusundaki iddiaların, Melania Trump'ı rahatsız ettiği yönündeki manşetlerin ardından geldi. Demokrat Senatör Jon Ossoff'un geçen hafta bir mitingde, Trump'ın Natalie Harp'la ilişkisine yönelik imalarıyla ayyuka çıkan söylentiler nedeniyle, Melania Trump'ın, eşinin yanında görünmek istemediği konuşuluyordu.

First Lady'nin yokluğu, eşi Trump'la arasının bozuk olmasına yorulurken, Melania Trump'ın "Geleceği Şekillendirme" girişimi etkinliği kapsamında, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde Trump çifti birlikte görüntü verdi.

Melania Trump, koruyucu aile sisteminden ayrılan çocuklar için burs olanaklarını genişletmek amacıyla kurduğu ortaklıkları duyurdu. Bu girişim, Indiana Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi'ndeki programlar için fon sağlamayı da içeriyor.

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First Lady, yaptığı konuşmada, "Geleceği Yetiştirme programından mezun olanlar yeni şirketler kuracak, yeni sektörler başlatacak ve tüm Amerikalılar için mümkün olanın sınırlarını yeniden tanımlayacaklar. Geleceği Yetiştirme, bir eğitim girişiminden daha fazlası; Amerika'nın yetenek havuzuna yapılan nesiller arası bir yatırımdır" ifadesini kullandı.

UZUN ZAMAN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Melania Trump'ın bu konuşmayı içeren kamera önüne çıkışı, 19 Temmuz'da New Jersey'deki 2026 FIFA Dünya Kupası finalinden bu yana eşiyle birlikte verdiği ilk görüntü oldu.

Daily Beast'in yaptığı bir analize göre, Melania Trump, bu yıl sadece 38 kez kamuoyu önünde görülürken, eşinin ilk başkanlık döneminin ilk 18 ayında 140 kez görülmüştü.

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HEP TRUMP'IN YANINDA

Bu arada asistan Natalie Harp, sürekli olarak Oval Ofis'te, Air Force One'a binerken, hafta sonlarını ABD Başkanı'yla kendi adını taşıyan kulüplerde ve konuşma etkinliklerinde geçirirken görülüyor. ABD'de çıkan haberlere göre, Melania Trump, Harp hakkındaki haberlerden rahatsız olmuş durumda.

Trump'ın asistanı, One America News'in eski haber sunucusu. Trump'a yakın olma konusunda takıntılı olduğu biliniyor. Kanseri yenen Harp, hayatını kurtaran şeyin Trump'ın ilk döneminde hayata geçirdiği ve hasta kişilerin FDA onaylı olmayan ilaçlara erişmesine izin veren "Deneme Hakkı Yasası" olduğunu söylüyor.

"İNSAN YAZICI" ADINI KOYDULAR

ABD Başkanı'na sevgi dolu el yazısı notlar yazdığı bilinen Harp'ın, "Benim için önemli olan tek şey sensin" notu ABD basınında geniş yer buldu.

Harp, Trump'ı öven makalelerin ve sosyal medya paylaşımlarının basılı kopyalarını çıkarmak için kullandığı taşınabilir yazıcıyı yanından ayırmaması ve bunları bizzat kendisine teslim etmesi nedeniyle "insan yazıcı" olarak da adlandırılıyor.

Söylentilere göre, çok az izin kullanıyor ve sık sık Trump'la birlikte seyahat ediyor.

Harp'ın tüm bu tercihleriyle, ABD Başkanı'na olan sevgisi tüm dikkatleri üzerine çekse de, Melania Trump dün Beyaz Saray'da eşiyle birlik içinde bir duruş sergiledi.