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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yalova'da 8 aylık hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi

        Yalova'da 8 aylık hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi

        Yalova'da kadın cinayeti yürekleri yaktı! 8 aylık hamile Sultan D, tartıştığı eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Muhammet D. ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 02:26 Güncelleme:
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        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
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        Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed D. ile eşi Sultan D. arasında tartışma yaşandı.

        HAMİLE EŞİNE ATEŞ ETTİ, AYNI SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Tartışma sırasında Muhammed D, pompalı tüfekle 8 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan D'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed D, bu kez aynı silahla kendisini vurdu.

        TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed D. çifti, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. DHA'nın haberine göre durumu ağır olan hamile kadın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisi süren Muhammed D'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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