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        Dusan Vlahovic Beşiktaş için geliyor

        Beşiktaş, Juventus forması giyen Sırp golcü Dusan Vlahovic'in transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki oyuncunun 48 saat içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!

        Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Dusan Vlahovic transferinde sona yaklaştı.

        Siyah-beyazlılar, Juventus'tan ayrılan Sırp yıldız ile prensipte anlaşmaya vardı. Avukatlar aracılığı ile resmi sözleşmelerin hazırlandığı ve bu sürecin tamamlanmasından sonra Vlahovic'in İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

        Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren Dusan Vlahovic, 325 maçta 140 gol atıp 26 asist yaptı. Vlahovic özellikle kafa toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.

        Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Beşiktaş ve Dusan Vlahovic 3 yıllık anlaşma sağladı. Hırvat golcünün 48 saat içinde İstanbul'da olacağı belirtildi.

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