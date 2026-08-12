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        Süreç için koordinasyon toplantısı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısına katıldı. Kurtulmuş ve Çiftçi, 81 ilin valisi ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        Süreç için koordinasyon toplantısı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde 81 il valisi ile 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısına katıldı.

        DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları video konferans yöntemiyle katıldı.

        Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mülki idare amirleri ve güvenlik birimlerini 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeveye ilişkin bilgilendirdi.

        "ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ EN SAĞLAM DAYANAĞIMIZ"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesinin önemine dikkat çekerek, sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirterek, "Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Bu süreçte atılan her adımın merkezinde şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla bir devlet politikasına dönüşmüş, Gazi Meclis'imizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

        "TERÖR ÖRGÜTÜ BÜTÜN UNSURLARIYLA TASFİYE EDİLECEK"

        Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya konulan çerçevenin açık olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği; hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Çiftçi, 'Türkiye Yüzyılı'nın, huzurun, kardeşliğin ve milli dayanışmanın yüzyılı haline getirileceğini belirterek, toplantının Terörsüz Türkiye hedefine, milletin huzuruna ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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