Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, FB TV ve Radyo Fenerbahçe ortak yayınında transferi açıkladı. Oğuz Çetin, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşamaya varıldığını duyurdu. Lukaku bu akşam saat 22.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak
Fenerbahçe, Napoli'nin Belçikalı yıldız forveti Romelu Lukaku'nun transferini duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Belçikalı oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği duyuruldu.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı yıldızın geleceği saati kulübün televizyon ve radyo kanallarından açıkladı.
BU GECE İSTANBUL'DA!
Romelu Lukaku, bu akşam saat 22.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne olacak!
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Fenerbahçe, Lukaku transferi açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Lukaku, geçtiğimiz sezon sol uyluğunda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımıyla 7 maça çıkıp, 1 gol attı. Yıldız oyuncu, ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda ise 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.