Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nilda'nın katili adliyede!

        Nilda'nın katili adliyede!

        İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin'i katleden eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın adliyeye sevk edildi. Öte yandan Şahin'in kız kardeşinin, ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradığı ve caninin Sarıyer'de ormanda yakalandığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nilda'nın katili adliyede!

        Şişli’de eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nilda Müge Şahin (26) hayatını kaybetti. Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Sarıyer'de ormanda yakalanan şüpheli Nazir Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.

        2 KURŞUN SIRTINDAN GİRDİ GÖĞSÜNDEN ÇIKTI

        Şahin'in arkadaşı eczaneden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın., eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin’e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı. Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        HASTANE ÇEVRESİNDE GÖRMÜŞ; O OLDUĞUNA EMİN OLAMAMIŞ

        Şahin'in arkadaşının ifadesine göre, gittikleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı. Şahin'in arkadaşı hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin’in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.

        CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

        Yapılan incelemede Şahin’in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikayetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden 3 gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.

        6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 'Kasten yaralama', 1 'Hakaret ve tehdit' ile 2 kez 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        REKLAM

        14 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞMEMİŞ

        Öte yandan Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesinde inceleme aşamasında olduğu, dosyanın kesinleşme süreci devam ederken şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.

        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü! Haberi Görüntüle

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde şüpheli Nazir Ilgın'ın motosikletle gelip Nilda Müge Şahin'e ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.

        ŞÜPHELİYİ GÖREN NİLDA'NIN KIZ KARDEŞİ POLİSE İHBARDA BULUNDU

        Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Polis, şüpheli Nazir Ilgın'ı bugün Sarıyer Ayazağa'da ormanda yakalandı. Ilgın'ın olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!