Yapay zeka 2500 yılındaki İstanbul’u hayal etti: Boğaz’ın geleceği böyle görünüyor

2500 YILINDA İSTANBUL GERÇEKTEN BÖYLE Mİ OLACAK?

Elbette bu görüntüler, 2500 yılında İstanbul’un kesin olarak böyle görüneceğini gösteren bilimsel bir öngörü değil. Yapay zeka; İstanbul’un coğrafyasını, tarihi mimarisini ve geleceğe dair teknolojik fikirleri bir araya getirerek kurgusal bir gelecek senaryosu oluşturuyor. Ancak ortaya çıkan görüntü, bugünkü İstanbul ile yüzlerce yıl sonrasının nasıl bir araya gelebileceğini hayal etmek açısından dikkat çekici.