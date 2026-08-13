İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek! Dev heyecan HT Spor'da yaşanacak

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ

Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti. İşte yarı final eşleşmeleri:

Real Sociedad – Real Madrid

Barcelona – Atletico Madrid

DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

Kurulduğu günden bu yana sporseverleri ekran başına kilitleyen HT Spor, İspanya Süper Kupası'nın heyecanını da milyonlara ulaştıracak. 2-7 Şubat tarihleri arasında tüm dünyanın gözü HT Spor'da olacak. İspanya Süper Kupası'nda yarı finaller ve final maçı HT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.