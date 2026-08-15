Ahmet Mümtaz Taylan'ın sakin tatili
Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan Taylan ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Baba-kız, plajda gözlerden uzak sakin bir gün geçirdi
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 12:19 Güncelleme:
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, sezonun yorgunluğunu kızı Ayşe Dilan Taylan ile birlikte Bodrum'da atıyor.
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Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte bir plajın restoran kısmında kitap okurken görüntülendi.
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Sakinliği tercih eden Ahmet Mümtaz Taylan, daha sonra plaja indi.