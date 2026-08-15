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        Haberler Magazin Ahmet Mümtaz Taylan'ın sakin tatili

        Ahmet Mümtaz Taylan'ın sakin tatili

        Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan Taylan ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Baba-kız, plajda gözlerden uzak sakin bir gün geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, sezonun yorgunluğunu kızı Ayşe Dilan Taylan ile birlikte Bodrum'da atıyor.

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        Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte bir plajın restoran kısmında kitap okurken görüntülendi.

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        Sakinliği tercih eden Ahmet Mümtaz Taylan, daha sonra plaja indi.

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        Sıcaktan bunalan 60 yaşındaki oyuncu, denize girerek serindi.

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        Bir süre yüzdükten sonra sudan çıkan Ahmet Mümtaz Taylan, şezlonga gidip kitap okumaya devam etti.

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        Taylan, günün ilerleyen saatlerinde ise şezlongda uyudu.

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        #Ahmet Mümtaz Taylan
        #Ayşe Dilan Taylan
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