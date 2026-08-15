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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Jeff Bezos, Liverpool'a ortak oldu

        Jeff Bezos, Liverpool'a ortak oldu

        Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da içinde bulunduğu 1892 Holdings isimli konsorsiyum, İngiliz futbol ekibi Liverpool'un hisselerinin yüzde 30'unu satın aldı. Anlaşma 1,65 milyar sterlin karşılığında tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu

        Premier Lig ekibi Liverpool'un yüzde 30'luk bölümü 1892 Holdings tarafından satın alındı.

        Konsorsiyum Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Facebook'un kurucu ortağı Eduardo Saverin ve Hintli çelik devi Lakshmi Mittal'in damadı Amit Bhatia'dan oluşuyor.

        Anlaşmanın 1,65 milyar sterlin karşılığında tamamlandığı ve kulübün değerinin 5,5 milyar sterline çıktığı belirtildi.

        Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group, kulübü 2010 yılında 300 milyon sterlin karşılığında devralmıştı.

        Dünyanın en zengin 3. kişisi olan Jeff Bezos'un 274 milyar dolar servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Saverin'in 33 milyar dolar, Mittal ailesinin ise 17 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

        Grubun liderliğini yapan Amit Bhatia daha önce İngiliz kulübü Queens Park Rangers'ın sahibiydi.

        Kulübün çoğunluk hissesine hala sahip olan Fenway Sports Group, Liverpool'u yönetmeye devam edecek. Bhatia, başkan yardımcısı konumunda olacak. Saverin'in eşi ve konsorsiyumda yer alan Bryan Baum da yönetim kuruluna girecek. Bezos ise kulüp yönetimine müdahale etmeyecek.

        Konsorsiyumun önümüzdeki yıl kulübün çoğunluk hissesini alabileceği konuşuluyor.

        Bu satın alma kulübün transfer politikasını değiştirmeyecek, UEFA kurallarına göre yeni ortaklar tarafından kasaya doğrudan para sokulamıyor.

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