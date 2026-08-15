Soru: 23. dakikada Torreira'nın Berat'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Rakibin ayağına basma görüyoruz. Pozisyonda ağır çekim yanıltır, hızlı izlediğimizde oyuncu hemen ayağını çekiyor. Kazara bir basma bu. Eğer yere bakarak, oyuncuyu görerek, bilerek basma olsa kartı konuşurduk. Hakemin devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Torreira topa bakıyor. Zaman farkı olsa, Torreira rakibini gözeterek yapsa kriterlere bakacağız. Öyle olsa bile temas olduğu anda hemen ayağını çekiyor, güç transferi yok, kasıt yok. Fotoğraf kırmızı kart ama pozisyonun gelişimi, sonucuna bakınca hakemin yorumunu saygıyla karşılıyorum. Kazara basma, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Hakemin takdir alanında, yorum yapacağı bir pozisyon. Bence de Torreira'nın hareketlerine baktığım zaman sürekli gözü oyunda. Kazara olduğunu düşünüyorum.