Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çorum FK Eski hakemler Galatasaray-Çorum FK maçının hakem kararlarını yorumladı

        Eski hakemler Galatasaray-Çorum FK maçının hakem kararlarını yorumladı

        Süper Lig'de son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonunun açılış maçında evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler, karşılaşmanın ardından beIN Trio programında mücadeleyi yöneten hakem Batuhan Kolak'ın kararlarını değerlendirdi. İşte Galatasaray-Çorum FK maçının tartışmalı hakem kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Soru: 23. dakikada Torreira'nın Berat'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?

        Seçim Demirel: Rakibin ayağına basma görüyoruz. Pozisyonda ağır çekim yanıltır, hızlı izlediğimizde oyuncu hemen ayağını çekiyor. Kazara bir basma bu. Eğer yere bakarak, oyuncuyu görerek, bilerek basma olsa kartı konuşurduk. Hakemin devam kararı doğru.

        Bülent Yıldırım: Torreira topa bakıyor. Zaman farkı olsa, Torreira rakibini gözeterek yapsa kriterlere bakacağız. Öyle olsa bile temas olduğu anda hemen ayağını çekiyor, güç transferi yok, kasıt yok. Fotoğraf kırmızı kart ama pozisyonun gelişimi, sonucuna bakınca hakemin yorumunu saygıyla karşılıyorum. Kazara basma, devam kararı doğru.

        Deniz Çoban: Hakemin takdir alanında, yorum yapacağı bir pozisyon. Bence de Torreira'nın hareketlerine baktığım zaman sürekli gözü oyunda. Kazara olduğunu düşünüyorum.

        2

        Soru: Yunus Akgün'e çıkan sarı kart doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Teknik ve taktik bir faul. Örnek bir sarı kart.

        Deniz Çoban: Kesinlikle katılıyorum, taktik faul.

        Seçim Demirel: Sportmenlik dışı faul.

        3

        Soru: Kyziridis'e gösterilen kırmızı kartta karar doğru mu?

        Seçim Demirel: Doğru karar.

        Bülent Yıldırım: Tartışmasız, yorumdan uzak, video hakemsiz doğru bir kırmızı kart verildi.

        Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı doğru.

        4

        Soru: Abdülkerim - Thiam mücadelesinde Thiam faul yaptı mı?

        Seçim Demirel: Koşu halindeler, tamamen kazara basma.

        Bülent Yıldırım: Kazara gelen bir temas. Sadece faul.

        Deniz Çoban: Kontak var.

        5

        Soru: 80. dakikada Çorum FK penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?

        Seçim Demirel: Topla oynuyor sanki, ben bir müdahale göremiyorum.

        Bülent Yıldırım: Futbol içinde bir temas. İki ayak da topa doğru hareketlenmiş, gecikme yok. Uca küçük, küsürat bir temas var.

        Deniz Çoban: Temiz bir pozisyon. Devam kararı son derece doğru.

        6

        Soru: 85. dakikada Yunus faul bekledi, devam kararı doğru mu?

        Seçim Demirel: Devam kararı doğru.

        Bülent Yıldırım: Önce topa dokunuyor, faul yok.

        7

        Soru: 90+3. dakikada Barış Alper faul bekledi, devam kararı verildi. Karar doğru mu?

        Seçim Demirel: Her iki oyuncu da birbirini çekiyor. Devam kararı doğru.

        Bülent Yıldırım: Hakemin devam kararına katılıyorum. İkili mücadele...

        Deniz Çoban: Barış Alper'e faul var, formanın önünden çekerek düşürüldü.

        8

        Soru: 90+7. dakikada Mame Thiam penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?

        Seçim Demirel: Devam kararı doğru.

        Bülent Yıldırım: Hiçbir ihlal yok, devam kararı doğru.

        Deniz Çoban: Temiz bir pozisyon.

        9

        Soru: 90+8'de kaleci faul bekledi, devam kararı verildi. Karar doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Gol olsa hakem büyük risk almış olacaktı. Barış Alper çok açık bir faul yaptı. Barış Alper gelip kalecinin aksiyonunu bozdu. Faul vermek kolaydı. Hakem risk aldı oynatarak.

        Seçim Demirel: Kaleciye yapılan bir faul var Barış Alper tarafından.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        Kopan parmağı dakikalarca arandı
        Kopan parmağı dakikalarca arandı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Milyonlarca kişi kullanıyor ama hikayesini bilen az!
        Milyonlarca kişi kullanıyor ama hikayesini bilen az!
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi