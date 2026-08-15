Eski hakemler Galatasaray-Çorum FK maçının hakem kararlarını yorumladı
Süper Lig'de son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonunun açılış maçında evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler, karşılaşmanın ardından beIN Trio programında mücadeleyi yöneten hakem Batuhan Kolak'ın kararlarını değerlendirdi. İşte Galatasaray-Çorum FK maçının tartışmalı hakem kararları...
Soru: 23. dakikada Torreira'nın Berat'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Rakibin ayağına basma görüyoruz. Pozisyonda ağır çekim yanıltır, hızlı izlediğimizde oyuncu hemen ayağını çekiyor. Kazara bir basma bu. Eğer yere bakarak, oyuncuyu görerek, bilerek basma olsa kartı konuşurduk. Hakemin devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Torreira topa bakıyor. Zaman farkı olsa, Torreira rakibini gözeterek yapsa kriterlere bakacağız. Öyle olsa bile temas olduğu anda hemen ayağını çekiyor, güç transferi yok, kasıt yok. Fotoğraf kırmızı kart ama pozisyonun gelişimi, sonucuna bakınca hakemin yorumunu saygıyla karşılıyorum. Kazara basma, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Hakemin takdir alanında, yorum yapacağı bir pozisyon. Bence de Torreira'nın hareketlerine baktığım zaman sürekli gözü oyunda. Kazara olduğunu düşünüyorum.
Soru: Yunus Akgün'e çıkan sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Teknik ve taktik bir faul. Örnek bir sarı kart.
Deniz Çoban: Kesinlikle katılıyorum, taktik faul.
Seçim Demirel: Sportmenlik dışı faul.
Soru: Kyziridis'e gösterilen kırmızı kartta karar doğru mu?
Seçim Demirel: Doğru karar.
Bülent Yıldırım: Tartışmasız, yorumdan uzak, video hakemsiz doğru bir kırmızı kart verildi.
Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı doğru.
Soru: Abdülkerim - Thiam mücadelesinde Thiam faul yaptı mı?
Seçim Demirel: Koşu halindeler, tamamen kazara basma.
Bülent Yıldırım: Kazara gelen bir temas. Sadece faul.
Deniz Çoban: Kontak var.
Soru: 80. dakikada Çorum FK penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Topla oynuyor sanki, ben bir müdahale göremiyorum.
Bülent Yıldırım: Futbol içinde bir temas. İki ayak da topa doğru hareketlenmiş, gecikme yok. Uca küçük, küsürat bir temas var.
Deniz Çoban: Temiz bir pozisyon. Devam kararı son derece doğru.
Soru: 85. dakikada Yunus faul bekledi, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Önce topa dokunuyor, faul yok.
Soru: 90+3. dakikada Barış Alper faul bekledi, devam kararı verildi. Karar doğru mu?
Seçim Demirel: Her iki oyuncu da birbirini çekiyor. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Hakemin devam kararına katılıyorum. İkili mücadele...
Deniz Çoban: Barış Alper'e faul var, formanın önünden çekerek düşürüldü.
Soru: 90+7. dakikada Mame Thiam penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Hiçbir ihlal yok, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Temiz bir pozisyon.
Soru: 90+8'de kaleci faul bekledi, devam kararı verildi. Karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Gol olsa hakem büyük risk almış olacaktı. Barış Alper çok açık bir faul yaptı. Barış Alper gelip kalecinin aksiyonunu bozdu. Faul vermek kolaydı. Hakem risk aldı oynatarak.
Seçim Demirel: Kaleciye yapılan bir faul var Barış Alper tarafından.