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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla Fethiye’de annesini öldüren Volkan Sütçü yaşamına son verdi

        Muğla Fethiye’de annesini öldüren Volkan Sütçü yaşamına son verdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Volkan Sütçü, birlikte yaşadığı annesi Fatma Sütçü'yü tabancayla başından vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendisini vuran Sütçü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:03 Güncelleme:
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        Fethiye'de anne-oğul faciası

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde Volkan Sütçü (50), birlikte yaşadığı annesi Fatma Sütçü’yü (74) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay, saat 15.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Volkan Sütçü, henüz bilinmeyen nedenle annesi Fatma Sütçü’nün başına tabancayla ateş etti. Fatma Sütçü kanlar içinde yere yığılırken, Volkan Sütçü de aynı silahla kendisini vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Sütçü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Volkan Sütçü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sütçü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        #Fethiye
        #Volkan Sütçe
        #Fatma Sütçü
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