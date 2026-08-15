Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi: Monza ile anlaştı!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken Felix Uduokhai için beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Alman stoper, İtalyan ekibi Monza ile anlaşmaya vardı. Uduokhai, bonservisiyle birlikte Monza'ya transfer olacak.
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:52 Güncelleme:
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Beşiktaş'ta transferde çalışmalar sürüyor. Son olarak Sırp golcü Dusan Vlahovic'i kadrosuna katan siyah-beyazlı ekipte uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
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Siyah-beyazılılarda forma giyen Felix Uduokhai, Monza ile anlaşmaya vardı.
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Alman stoper bonservisiyle birlikte İtalyan ekibine transfer olacak.
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Temmuz ayının son günlerinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Önder Özen, "Felix Udokhai ile devam etmeyeceğimizi söyledim. O ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
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2025 yılının Temmuz ayında 5 milyon Euro karşılığında Augsburg'dan transfer edilen Udokhai, Beşiktaş formasıyla 58 maça çıktı.
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