Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi: Monza ile anlaştı!

        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi: Monza ile anlaştı!

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken Felix Uduokhai için beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Alman stoper, İtalyan ekibi Monza ile anlaşmaya vardı. Uduokhai, bonservisiyle birlikte Monza'ya transfer olacak.

        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş'ta transferde çalışmalar sürüyor. Son olarak Sırp golcü Dusan Vlahovic'i kadrosuna katan siyah-beyazlı ekipte uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

        2

        Siyah-beyazılılarda forma giyen Felix Uduokhai, Monza ile anlaşmaya vardı.

        3

        Alman stoper bonservisiyle birlikte İtalyan ekibine transfer olacak.

        4

        Temmuz ayının son günlerinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Önder Özen, "Felix Udokhai ile devam etmeyeceğimizi söyledim. O ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

        5

        2025 yılının Temmuz ayında 5 milyon Euro karşılığında Augsburg'dan transfer edilen Udokhai, Beşiktaş formasıyla 58 maça çıktı.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!