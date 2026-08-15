Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde kardeşlik vurgusunu öne çıkardı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen “Bosphorus Diplomasi Forumu’26 Kapanış Töreni”nde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununu geride bırakma yolunda ilerlediğini belirten Kurtulmuş, yeni dönemin temelinin Türk, Kürt ve diğer toplumsal kesimlerin birlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğe yürümesi olduğunu söyledi.

“ÖTEKİLEŞTİRMENİN SÖZÜ DEĞİL”

Kurtulmuş, terör nedeniyle Cumhuriyet’in ilk asrının önemli bir bölümünün ağır bedellerle geçtiğini ifade ederek, “Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, yine diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah’ın izniyle yoluna devam edecektir” dedi.

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Toplumsal birlik mesajını öne çıkaran Kurtulmuş, “Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLK ADIMDIR”

Terörsüz Türkiye hedefinin daha geniş bir bölgesel perspektifin başlangıcı olduğunu belirten Kurtulmuş, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bölgedeki diğer unsurların birlikte hareket ettiği güçlü bir coğrafya hedeflediklerini söyledi.

Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye meselesi sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır” diyerek, Türkiye sınırlarının ötesinde de kardeşlik ve beraberliğin güçlendiği, terörden arındırılmış bir bölgenin inşa edilmesini amaçladıklarını ifade etti.