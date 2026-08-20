Dobby'nin mezarı için 430 milyon sterlinlik elektrik kablosu rotası değiştirildi!

Bir çalışma arkadasının ona “Dobby’nin mezarının üzerinden geçeceğiz” demesi de durumu hemen açıklığa kavuşturmadı. Ludlam, Dobby’nin kim olduğunu bilmediğini, bunun kurmaca bir kitapta yer alan kurmaca bir karakter olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ancak meselenin hayranlar açısından çok ciddi olduğunun kendisine aktarılmasıyla proje ekibi güzergahı yeniden değerlendirdi.