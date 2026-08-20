Dobby'nin mezarı için 430 milyon sterlinlik elektrik kablosu rotası değiştirildi!
İrlanda ile Birlesik Krallik arasındaki 430 milyon sterlinlik enerji bağlantısının güzergahı, Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine değiştirildi. Yeni rota Dobby'nin Freshwater West'teki sembolik "mezarından" uzaklaştırılırken bu kez Bronz Çağı'na ait gerçek arkeolojik kalıntıların yakınına yöneldi!
Bir elektrik kablosunun güzergahını değiştirmek için yüzlerce telefon gelmesi, enerji projelerinde alışılmış bir itiraz biçimi değil. Fakat bu kez mesele ne elektrik kapasitesi ne de altyapının kendisiydi. Galler kıyısındaki Freshwater West sahilinde planlanan güzergah, Harry Potter hayranlarının yıllardır sembolik olarak koruduğu Dobby’nin “mezarının” üzerinden geçiyordu.
İrlanda ile Birlesik Krallik arasındaki elektrik iletimini güçlendirmek amacıyla yürütülen 430 milyon sterlinlik Greenlink interconnector projesi, County Wexford ile Galler’in Pembrokeshire bölgesindeki Freshwater West arasında yaklaşık 200 kilometrelik bir denizaltı kablosu döşüyor.
Projenin amacı iki ülke arasındaki fazla yenilenebilir enerjinin paylaşımını kolaylaştırmak, enerji güvenliğini artırmak ve elektrik transfer kapasitesini iki katına çıkarmak. Başlangıçtaki güzergah ise Harry Potter filmlerinde Dobby’nin öldüğü sahnenin çekildiği plajdaki sembolik anıtın içinden geçiyordu.
Buradaki “mezar” gerçek bir mezar değil. Dobby, Harry Potter evreninin kurmaca karakterlerinden biri. Ancak Freshwater West’teki kayalardan oluşturulan ve üzerine “Here Lies Dobby” gibi mesajlar yazılan alan, 2010’da Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 filminin vizyona girmesinin ardından hayranların kendi elleriyle oluşturduğu bir anma noktasına dönüştü. Yıllar içinde dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçiler buraya taşlar bırakmaya başladı.
HİKAYE, YOLUN NEREYE GİTTİĞİYLE DEĞİL, KİMİN İÇİN DEĞİŞTİĞİYLE İLGİLİ
Projenin yöneticisi Simon Ludlam, kablonun güzergahından BBC News için yapılan bir çekim sırasında söz etti. Program yayımlandıktan sonra şirketin yüzlerce telefon almaya başladığını söyleyen Ludlam, başlangıçta bu tepkinin nedenini anlayamadı.
Bir çalışma arkadasının ona “Dobby’nin mezarının üzerinden geçeceğiz” demesi de durumu hemen açıklığa kavuşturmadı. Ludlam, Dobby’nin kim olduğunu bilmediğini, bunun kurmaca bir kitapta yer alan kurmaca bir karakter olduğunu düşündüğünü söyledi.
Ancak meselenin hayranlar açısından çok ciddi olduğunun kendisine aktarılmasıyla proje ekibi güzergahı yeniden değerlendirdi.
Sonunda kablonun rotası değiştirildi.
Ludlam’ın anlattığına göre ekip, Dobby’nin anıtından tamamen uzak duracak yeni bir güzergah üzerinde çalıştı. “Birçok insan bundan çok memnun oldu” diyen Ludlam, projenin devam ettiğini ve esprili bir ifadeyle “Dobby’nin mutlu olduğunu” söyledi.
Fakat hikayenin ironik tarafı tam burada ortaya çıkıyor: Yeni güzergah Dobby’nin sembolik mezarından uzaklaşırken bu kez gerçek bir arkeolojik alana oldukça yaklaştı.
YENİ GÜZERGAH BU KEZ GERÇEK BİR GEÇMİŞE YAKLAŞTI
Kablonun yeni rotası, Pembrokeshire bölgesindeki Bronz Çağı kalıntılarına yakın bir noktadan geçiyor. Belediye planlama belgelerinde, kablonun yeraltına döşeneceği güzergahın yakınında yapılan arkeolojik kazılarda, insan gömüleriyle ilişkilendirilen Bronz Çağı kaplarına ait kalıntılardan söz ediliyor. Buluntular arasında, yaklaşık MÖ 1700-1500 yıllarına tarihlenen yakalı bir çömlek urnenin kenarı da bulunuyor.
Böylece projenin güzergahı tuhaf bir karşıtlığın ortasında kalıyor: Bir tarafta yalnızca bir film sahnesinde ölen kurmaca bir karakterin hayranları tarafından oluşturulmuş sembolik bir anıt, diğer tarafta binlerce yıl öncesine uzanan gerçek arkeolojik kalıntılar.
Yine de bu hikayeyi yalnızca Harry Potter hayranlarının bir altyapı projesini durdurması olarak görmek, Freshwater West’in bugün taşıdığı anlamı eksik bırakıyor.
DOBBY’NİN MEZARI, HAYRANLIĞIN SINIRLARINI AŞAN BİR YERE DÖNÜŞTÜ
Pembrokeshire’da yaşayan 20 yaşındaki Jack Nicholas, Dobby’nin anıtının bölgeye dünyanın farklı yerlerinden ziyaretçiler çektiğini söylüyor. Anıtta İtalya, Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen taşların bulunması, bu küçük kıyı noktasının yalnızca yerel bir ziyaret alanı olmadığını gösteriyor.
Nicholas’a göre bölgedeki turizm, yerel ekonomi için de önemli bir yere sahip. Pembrokeshire County Council verilerine göre turizm bölge ekonomisine tahmini 604 milyon sterlin katkıda bulunuyor ve altı milyondan fazla ziyaretçi yerel istihdamın yüzde 23’ünü destekliyor.
Gallerli seyahat yazarı Sophie Pearce de Freshwater West’i yıllardır ziyaret edenlerden biri. Sahilde Dobby için bırakılmış, üzerlerinde mesajlar bulunan boyanmış taşlardan söz ediyor ve burayı tekrar tekrar dönülebilecek kadar özel bir yer olarak tarif ediyor. Ona göre burası aynı zamanda Harry Potter hayranları için filmin en trajik anlarından birinin gerçek dünyadaki karşılığı.
Ancak Dobby’nin “mezarı” daha önce de tartışma konusu olmuştu.
2022’de arazinin sahibi olan National Trust, yapılan bir istişarenin ardından anıtın yerinde kalmasına izin verdi. Fakat ziyaretçilerin sahile hatıra bırakmaması istendi. Hayranların Dobby’yi onurlandırmak için bıraktığı çoraplar özellikle sorun oluşturuyordu; çünkü sahil ekolojik açıdan hassas bir bölgeydi.
BİR KURMACA KARAKTERİN GERÇEK DÜNYADAKİ İZİ
Dobby’nin Freshwater West’teki hikayesi, Harry Potter evreninin sinema perdesinden ne kadar uzağa taşınabildiğini gösteren küçük ama çarpıcı bir örnek. Filmde birkaç dakikalık bir sahne için kullanılan plaj, yıllar sonra dünyanın farklı yerlerinden insanların taş bıraktığı, mesaj yazdığı ve ziyaret ettiği bir anma alanına dönüştü.
Bu kez ise o alan, yüz milyonlarca sterlinlik bir enerji projesinin güzergahını değiştirecek kadar güçlü bir topluluk tepkisinin merkezine yerleşti.
Üstelik Dobby’nin “mezarı” kurtarılırken kablonun yeni rotası gerçek Bronz Çağı gömü kalıntılarına yaklaştı. Kurmaca bir karakter için yaratılmış sembolik bir alan ile binlerce yıllık gerçek bir geçmişin aynı sahil şeridinde yan yana gelmesi, Freshwater West’i bu hikayenin belki de en ilginç karakteri haline getiriyor.