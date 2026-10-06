Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri: Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber, Bahçeli'den seçim açıklaması: 2028'de yapılmalı, Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ OKUL SALDIRISINDAN ACI HABER

İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda 7 öğrenci bıçakla yaralandı, 1 öğrenci hayatını kaybetti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, başka bir lisede 10. sınıfta okuyan 15 yaşındaki öğrenci, kendi okulunun üniformasını giyerek evden aldığı bıçakla saldırıyı gerçekleştirdi. Olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirilirken, okulda eğitime ara verildi.

BAHÇELİ'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI: 2028'DE YAPILMALI

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Seçim tarihiyle ilgili mesajlar veren Bahçeli, "Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır." dedi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Meclis'in alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair soruları yanıtladı. Gürlek, fon soruşturması için "Ağustos ayında müzekkere yazdık. Anormal kazanç dikkatimizi çekmişti. Haksız kazançlar inceleniyor. Kâr çıkışı yapanları tespit ettik. Soruşturmadan 2 gün sonra kaçırma girişimi önlendi. Şu an 85 şüpheli tutuklu. 206 kişi hakkında işlem yapıldı. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu." dedi. Gürlek ayrıca, zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildiğini ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini belirterek, "Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş." ifadelerini kullandı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE MÜTALAA

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep eden savcı, İzzet Yıldızhan için de beraat istedi.

İZMİR'DE BAYRAKLI BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi iştirak şirketi BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖZEL'DEN SOSYAL MEDYADAKİ ERİŞİM ENGELLERİ İÇİN AYM'YE ÇAĞRI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyledi. Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak, "Bin 270 X hesabını erişime engellediler. Yarın saat 12.00'de AYM'nin önünde hesabına erişim engeli gelen kişileri ve kurumları bekliyoruz. AYM'yi, yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

BEKİR BOZDAĞ, TBMM BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Meclis Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni Meclis Başkanvekili seçecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELERE YAPAY ZEKA UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. "Yapay zekada baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için sınayıcı pay almıştır." diyen Erdoğan, "Bilgiye erişim kolaylaşmıştır. Bilgiyi karşılaştırmalı ele almanın, sorgulamanın, değerlendirme yapmanın önemi giderek azalıyor. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü azalıyor." dedi.

İTALYA BAŞBAKANI MELONI'DEN YAPAY ZEKA HAMLESİ

Yapay zeka artık hayatımızın her yerinde, yapay zeka ile oluşturulmuş videolar da internette çok sık dolaşıma giriyor. Şimdi İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan klonlanmış içeriklere karşı harekete geçti. Meloni, sesinin izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu.

ELON MUSK YENİDEN TRİLYONER

Elon Musk, SpaceX'in halka arzından sonra Haziran ayında kısa bir süreliğine elde ettiği trilyoner unvanını yeniden kazandı. Musk, SpaceX'in Haziran ayındaki büyük halka arzının ardından ilk trilyoner kişi olarak tarihe geçmişti. Ancak SpaceX hisselerinin ilk yükselişin ardından düşmesiyle Musk'ın serveti yeniden azalmıştı.

A MİLLİ TAKIM, 38 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Takım, A Ligi'nde oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, böylece 38 yıl sonra 4 maçlık mağlubiyet serisi yaşadı. Milli Takım, oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybederken, sadece 1 galibiyet aldı.