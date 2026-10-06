Lionel Messi, Arjantin'e rekorlarla veda ediyor!

EN ÇOK GOL ATTIĞI STATTA VEDA EDECEK

Monumental Stadı, Messi'nin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti.