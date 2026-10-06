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        Haberler Dünya Almanya'da ilk kez bir AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi

        Almanya'da ilk kez bir AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi

        Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi'nde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Tobias Rausch meclis başkanı seçildi. Bu kararla Almanya'da ilk kez bir AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi

        Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül’de yapılan seçimin ardından eyalet meclisi bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi ve eyalet meclisi başkanlığı için seçim yapıldı.

        82 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 29’a karşı 48 milletvekilinin oyunu alan 35 yaşındaki AfD milletvekili Rausch, Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanı oldu. Gizli oylamada 5 milletvekili çekimser kaldı.

        Almanya'da AfD'li ilk meclis başkanı

        Böylelikle Almanya’da ilk kez bir AfD’li politikacı meclis başkanı seçildi.

        AfD, 6 Eylül’de düzenlenen eyalet meclisi seçiminde oyların yüzde 43,8’ini alarak birinci olmuştu.

        Seçimlerin galibi AfD, mecliste 39 milletvekiline sahip olurken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) 15, Yeşiller, Sol Parti ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 8'er, Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) da 5 sandalyesi bulunuyor.

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        Seçim öncesinde BSW, AfD’nin adayını destekleyeceğini, Sol Parti, Yeşiller ve SPD ise AfD'li bir siyasetçinin meclis başkanı olmasına karşı çıkacağını açıklamıştı. CDU Eyalet Meclis Grubu Başkanı Sven Schulze ise meclis başkanlığı seçiminde CDU milletvekillerine çekimser oy kullanmalarını tavsiye etmişti.

        Eyalet meclisi başkanlığı seçiminde Rausch’un 48 oy alması, AfD ve BSW milletvekillerinin yanı sıra başka milletvekillerinin de oyunu aldığına işaret ediyor.

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