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        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler! 8 kişi yakalandı!

        İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye sevki sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini araçlarıyla konvoy halinde takip ettiği belirlenen 8 kişi yakalandı. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..

        Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 20 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada şüphelileri taşıyan polis otobüsü çete üyesi destekçileri tarafıdan takibe alındı.

        Amaçlarının çete üyelerine destek mesaj vermek olduğu belirtilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

        Otobüsün takip edildiğini fark eden sevk timleri, operasyon ekibine haber verdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 kişi gözaltna alındı. 8 kişi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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        Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 178’e yükseldi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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