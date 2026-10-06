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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor

        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor

        Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği kapsamında üretilen yoğurt ve ayran gibi ürünlerde, mevzuatta karşılığı bulunmayan "ekşi maya" ve "kara maya" ibarelerinin etiketlerde kullanılması yasaklanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor

        Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği uyarınca, yoğurt, ayran ve diğer fermente süt ürünlerinin etiketlerinde yanıltıcı ifadelere yer verilmeyecek.

        Tebliğ kapsamında yoğurt ve ayran üretimi için spesifik starter kültürler Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus olarak tanımlanmış olup, mevzuatta “ekşi maya” veya “kara maya” şeklinde herhangi bir tanımsal karşılık bulunmuyor.

        Yapılan düzenlemeyle birlikte ürün etiketlerinde;

        “Ekşi maya ayran”

        “Kara maya ayran”

        “Ekşi maya yoğurt”

        “Kara maya yoğurt”

        “Ekşi mayadan üretilmiştir”

        “Kara maya kullanılmıştır”

        gibi ibarelerin kullanımına izin verilmeyecek.

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        İşletmeler için son tarih 31 Aralık 2026

        Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Kılavuz kapsamında gıda işletmecilerine tanınan mevzuata uyum süresi 31.12.2026 tarihinde dolacak.

        Bu tarihten itibaren piyasaya arz edilen yoğurt ve ayran ürünlerinin etiketlerinde “ekşi maya” veya “kara maya” ifadeleri kesinlikle kullanılamayacak.

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        #ayran
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