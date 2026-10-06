Göksel Arsoy'un vefatının ardından ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi.



Türkan Şoray: Sevgili Göksel Arsoy’un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. Onunla çevirdiğimiz 'Aşk Rüzgârları' filminde, seyirci ismimi bilmediği için "kara kız, kara kız" demeye başlamıştı. Benim yavaş yavaş tanınmamda, bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerim de Göksel Arsoy’un yeri ayrıdır. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk Sineması tarihinde her zaman yaşayacak.

Ediz Hun: Değerli sanatçı kardeşim Göksel Arsoy'un vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Kendisi 60'lı yılların başında Belgin Doruk'la, daha sonraları Filiz Akın'la çevirdiği filmlerle Türk Sineması'nın altın çağını başlatmış bir aktördür. Sinemamızın gelişip kalkınmasına çok büyük katkıları olan bir sanatçıdır. Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Nurlar içinde olsun.