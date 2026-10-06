Göksel Arsoy'un cenaze töreni belli oldu
Türk Sineması'nın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında vefat etti. Usta oyuncu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy'u kaybettik. Yeşilçam’ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusunun vefat haberi, sinema dünyasında üzüntü yarattı.
Göksel Arsoy'un cenaze töreninin yarın düzenleneceği açıklandı. Arsoy cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilececek.
Göksel Arsoy, mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.
Göksel Arsoy'un vefatının ardından ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi.
Türkan Şoray: Sevgili Göksel Arsoy’un aramızdan ayrılmış olmasının derin üzüntüsü içerisindeyim. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. Onunla çevirdiğimiz 'Aşk Rüzgârları' filminde, seyirci ismimi bilmediği için "kara kız, kara kız" demeye başlamıştı. Benim yavaş yavaş tanınmamda, bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerim de Göksel Arsoy’un yeri ayrıdır. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk Sineması tarihinde her zaman yaşayacak.
Ediz Hun: Değerli sanatçı kardeşim Göksel Arsoy'un vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Kendisi 60'lı yılların başında Belgin Doruk'la, daha sonraları Filiz Akın'la çevirdiği filmlerle Türk Sineması'nın altın çağını başlatmış bir aktördür. Sinemamızın gelişip kalkınmasına çok büyük katkıları olan bir sanatçıdır. Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Nurlar içinde olsun.
Hülya Koçyiğit: Sinemamızın "Altın Çocuğu", zarafeti, beyefendiliği ve unutulmaz filmleriyle Yeşilçam'ın en kıymetli isimlerinden sevgili Göksel Arsoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllar boyunca aynı sinema dünyasının içinde nice güzel anıyı, dostluğu ve heyecanı paylaştık. Seni daima sevgiyle, güzel hatıralarla anacağım. Kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânın cennet olsun sevgili Göksel... Seni hep o güzel gülüşünle hatırlayacağım.
Lale Belkıs: Yeşilçam’ın zarif "Altın Çocuğu"nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Duruşu, meslek ahlakı ve beyefendiliğiyle sinemamıza büyük değer kattı; geride unutulmaz izler bıraktı. Türk Sineması'nın başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.
Nebahat Çehre: Çok değerli Göksel Arsoy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklar içinde uyu.
Cem Davran: Nevzat Pesen, 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk'un karşısına fazla bilinmeyen sarışın bir genci koyar; bu yüzden ortağı ile arası açılır, hatta ayrılırlar. Film müthiş bir başarı yakalar. Genç oyuncu artık "Altın Çocuk"tur. Çocukluğumda saatlerce dinledim Pesen Film hikâyelerini rahmetli babamdan; o, filmlerin prodüksiyon amiriydi. İşte o sarışın genç, Göksel Arsoy vefat etmiş. Mekânı cennet olsun, ruhu huzur bulsun. Bize güzel masallar bırakan büyüklerimizi saygıyla anıyorum.
Kerem Alışık: Ah Göksel ağabey ah... Nezaketin, sanatın ve insanlığın gönl
müzde her zaman derin bir yer kapladı. Gönlümüze öyle ağır bir yük düştü ki anlatamam... Nur içinde yat.
Ajda Pekkan: Göksel Arsoy'un vefatıyla Türk Sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi. Ardında unutulmayacak filmler, güzel anılar ve iz bırakan bir sanat mirası bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun.
Ayşegül Aldinç: Bazı insanlar hiç gitmeyecek gibi gelir; mesleki anlamda faal olmayı çoktan bıraksalar da, uzun zamandır kendileriyle ilgili bir habere rastlamasak da "Orda bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür" duygusunu hissettirirler. Göksel Arsoy benim için tam da bunun karşılığıydı. Kendisiyle bir kere aynı ortamda bulunmuştum; epey yaş almıştı ancak anında etkileyen karizmasından ben de nasibimi almış, hatta bu anı eşimle dostumla paylaşmıştım. Yeşilçam'ın ilk yıllarından başlayarak perdeyi ışığıyla aydınlatan "Altın Çocuk" yok artık... Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun; üzerine nurlar yağsın, Allah gani gani rahmet eylesin. Ne yazık ki yıldızlar bir bir kayıyor.
GÖKSEL ARSOY HAKKINDA
Türk Sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Arsoy, Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de 'Kelepçe' ve 1959'da 'Samanyolu' gibi filmlerde rol al adlı.
1950'li yıllardan itibaren Türk Sineması'nda çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızlarındandı.
Sadece yakışıklılığıyla değil, sinema dünyasının beyefendi ve zarif insanlarından biri olarak gösterilen Göksel Arsoy’un babası Hava Kuvvetleri pilotuydu. 1957 yılında havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım ile 12 Nisan 1961 tarihinde evlendi. 21 Nisan 1963 de Aşkım adında bir kızı ve 17 Nisan 1965 de oğlu Gökhan Arsoy dünyaya geldi.
Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk Sineması'na katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti.
1970’lere doğru Göksel Arsoy sinemadan uzaklaşıp şarkıcılığa yönelse de oyunculuğa nadir şekilde devam etti. Usta oyuncunun son filmi ise Ayhan Sonyürek'in yönettiği, başrollerini Halil Ergün ile paylaştığı ve eski sinemacıların hikayesini anlatan 2006 yapımı 'Unutulmayanlar' filmi oldu.
1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Arsoy, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), İstanbul Tenis Kulübü (İTK) ve 2002 ile 2008 yılları arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu başkanlığını yürüttü.
2017 yılında "Altın Çocuk" adlı otobiyografisini yayımladı.
2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.