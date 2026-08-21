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        Haberler Ekonomi Emlak DASK'ta yeni dönem: Tapuda eski poliçe devri bitti, iade dönemi başladı

        DASK'ta yeni dönem: Tapuda eski poliçe devri bitti, iade dönemi başladı

        Zorunlu Deprem Sigortası'nda (DASK) taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, konut satışında mevcut DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erecek. Satışla birlikte poliçe sonlandırılacak, kullanılmayan günlere ait primler ise sigorta sahibine iade edilecek. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişiklik, yayımlandığı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 08:33 Güncelleme:
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        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının C.4 üncü maddesi değiştirildi.

        “Menfaat Sahibinin Değişmesi” başlıklı maddede yapılan düzenlemeyle, sigortalı taşınmazın el değiştirmesiyle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sürecinin nasıl işleyeceği yeniden belirlendi.

        DEVİR UYGULAMASI SONA ERDİ

        Taşınmazın devir işlemlerinde, sahibine ait olan DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erdi.

        KULLANILMAYAN PRİMLER İADE EDİLECEK

        Yeni düzenlemeyle birlikte, sigortalı olan taşınmazın satışla el değiştirmesi halinde, tapudaki tescil tarihi itibarıyla DASK sözleşmesi sona eriyor. Sona eren poliçeler için kullanılmayan günlere ait ödenmiş primler sigorta sahibine iade edilecek.

        Tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler tarafından, menfaat değişikliği için sonraki menfaat sahibine ait bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi olup olmadığı kontrol edilecek.

        15 GÜNLÜK BİLDİRİM SÜRESİ

        Miras gibi satış dışındaki durumlarda ise, DASK sözleşmesi sonraki menfaat sahibi ile devam edecek. Konutun yeni sahibi, değişikliği, sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde durumu sigorta şirketine bildirecek. İlgili şirket veya acente, bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde, menfaat değişikliği zeyli içeren poliçeyi sonraki menfaat sahibine vermekle yükümlü olacak.

        15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

        Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişiklik, yayımlandığı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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        #DASK
        #Deprem
        #sigorta
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        #Resmi Gazete
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