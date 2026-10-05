Fred'den flaş John Duran itirafı: Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!

"NE KADAR ÇOK PARA, O KADAR İYİ"

Duran'ın Zenit'e transferi öncesinde yaşanan bir konuşmayı da anlatan Fred, Kolombiyalı oyuncuya daha fazla para kazanacağını söylediğini aktardı. Brezilyalı futbolcu, Duran'ın buna "Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi." şeklinde cevap verdiğini belirtti.