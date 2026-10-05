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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatarak yeni oldu bittiler yaratma faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden İsrail'e: En güçlü şekilde kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran politikalarına son vermesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail’in, Suriye'deki sözde Sufa 53 hattındaki çalışmaları yeniden başlatarak yeni oldu bittiler yaratma faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

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        İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz.

        Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir."

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        #dışişleri bakanlığı
        #israil
        #haberler
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