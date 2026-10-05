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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çift vahşet kurbanı!

        Yaşlı çift vahşet kurbanı!

        Bursa'da 60 yaşındaki Vural Kara ile eşi aynı yaştaki Asiye Kara öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak Kara ailesinin bir süre önce tartıştığı komşusu gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Yaşlı çift vahşet kurbanı!

        Bursa’nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (60) ile eşi Asiye Kara (60) kesici aletle ve başlarına sert bir cisim vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        DHA'nın haberine göre olayla ilgili olarak Kara ailesinin bir süre önce tartıştığı komşusu gözaltına alındı.

        Olay, Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

        KOMŞULARI GÖZALTINDA

        Yapılan incelemede kesici alet ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kara ailesinin yakınları ile konuşan polisler, cinayet şüphelisi olarak çiftin bir süre önce tartıştığı ismi açıklanmayan komşusunu gözaltına aldı.

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        Vural çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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