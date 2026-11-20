4 kişinin cinayet şüphelisiydi! 21 yıl sonra tuvalette yakalandı
Siirt'te, 2005 yılında 4 kişinin öldürülmesine ilişkin 21 yıldır aranan 53 yaşındaki Y.İ.'nin izine Adana'da ulaşıldı. Kardeşinin kimliğini kullanan Y.İ., jandarma ekipleri tarafından gizlendiği tuvalet kapısının arkasında yakalandı. Yüz tanıma sistemiyle kimliği netleştirilen şüpheli gözaltına alındı
Siirt'in Pervari ilçesinde, 30 Ağustos 2005 tarihinde 4 kişi öldürüldü. Olayın şüphelisinin Y.İ. (53) olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı.
ADANA'DA BİR YIL İZİ SÜRÜLDÜ
DHA'daki habere göre şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü.
KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANDI
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti. Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.
TUVALET KAPISININ ARKASINDA YAKALANDI
Eve baskın yapan ekipler, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı. Üzerinde kardeşinin kimliği çıkan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
YÜZ TANIMADAN KİMLİĞİ SAPTANDI
Yüz tanıma sistemiyle şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.