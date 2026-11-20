Siirt'in Pervari ilçesinde, 30 Ağustos 2005 tarihinde 4 kişi öldürüldü. Olayın şüphelisinin Y.İ. (53) olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı.

ADANA'DA BİR YIL İZİ SÜRÜLDÜ

DHA'daki habere göre şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANDI

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti. Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.

TUVALET KAPISININ ARKASINDA YAKALANDI

Eve baskın yapan ekipler, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı. Üzerinde kardeşinin kimliği çıkan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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YÜZ TANIMADAN KİMLİĞİ SAPTANDI

Yüz tanıma sistemiyle şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.