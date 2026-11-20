Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen olayda Veli Katrancı (46), boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı (43) av tüfeğiyle bacaklarından vurmuştu.

İKİ BACAĞINI DA KAYBETTİ

ANKA'daki habere göre ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış, ilk olarak sol bacağı diz altından ampute edilmişti.

Sağ bacağını kurtarmak için aylarca tedavi gören Hatice Katrancı'nın bu bacağı da saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle diz altından ampute edilmişti.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Olayın ardından tutuklanan Veli Katrancı hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık Veli Katrancı, mağdur Hatice Katrancı, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

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EŞİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen Hatice Katrancı'nın talebi üzerine salondaki SEGBİS ekranındaki görüntü değiştirildi, mahkeme salonunda sanık arkada, mağdur ise en önde yer aldı. Salona girdiği sırada sanığı görmesiyle fenalaşan Katrancı'ya müdahale edilerek sakinleşmesi sağlandı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Savunmasında evlilikleri süresince aşırı kıskançlık nedeniyle şiddet gördüğünü öne süren Hatice Katrancı, sanığın altınlarını ve kredi kartını kullandığını, uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını ileri sürdü. Katrancı, şikayetçi olduğunu belirterek sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

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"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" SAVUNMASI

Tutuklu sanık Veli Katrancı ise suçlamaları reddederek öldürme kastının bulunmadığını ve tüfeğin sürekli aracında olduğunu savundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin telefonunun incelenmesini talep ederken, mağdur avukatı Alev Öztürk sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi ve hastaneden nihai sağlık raporunun getirilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Muğla Barosu’nun davaya katılma talebi ise reddedildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve yeni adli tıp raporunun hazırlanması için duruşma 26 Ocak 2027 tarihine ertelendi.