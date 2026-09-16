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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi

        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi 46 yaşındaki Veli Katrancı'nın av tüfeğiyle vurduğu 43 yaşındaki Hatice Katrancı'nın sol bacağının ardından, yaklaşık 7.5 ay sonra sağ bacağı da diz altından ampute edildi. Hatice Katrancı, "Bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi

        Muğla'da yürek yakan olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi.

        EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

        Veli Katrancı (46), boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı (43), bir iş yerinde av tüfeğiyle vurdu.

        SOL BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

        DHA'daki habere göre ağır yaralanan Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hatice Katrancı'nın sol bacağı diz altından ampute edildi.

        SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olaya ilişkin gözaltına alınan Veli Katrancı, tutuklandı. Soruşturmanın ardından Veli Katrancı hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

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        7.5 AY SONRA SAĞ BACAK DA AMPUTE OLDU

        Hatice Katrancı’nın sağ bacağını kurtarmak için yürütülen 7.5 aylık yoğun tedavi sürecinde de doku ve sinir kayıpları nedeniyle başarı sağlanamadı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacak genelinde doku ölümüne yol açması üzerine sağ bacağı da diz altından ampute edildi.

        "HİÇBİR İHTİYACIMI GÖREMİYORUM"

        Hatice Katrancı, "Bana bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum. Sıkıntılı bir dönem yaşadım, çok acı çektim. Psikolojim doğal olarak bozuldu. Bu aşamada ailem en büyük destekçim. Annem her şekilde yanımda oldu. Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum.

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        "PROTEZ BACAĞA İHTİYACIM VAR"

        Tekrar ayağa kalkabilmek ve hayata tutunmak için protez bacağa ihtiyacım var. Ben kurtulamadım, sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadının başına böyle bir şey gelmez" diye konuştu.

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