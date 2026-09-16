Muğla'da yürek yakan olay, 25 Ocak'ta Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi.

EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Veli Katrancı (46), boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı (43), bir iş yerinde av tüfeğiyle vurdu.

SOL BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

DHA'daki habere göre ağır yaralanan Katrancı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hatice Katrancı'nın sol bacağı diz altından ampute edildi.

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin gözaltına alınan Veli Katrancı, tutuklandı. Soruşturmanın ardından Veli Katrancı hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

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7.5 AY SONRA SAĞ BACAK DA AMPUTE OLDU

Hatice Katrancı’nın sağ bacağını kurtarmak için yürütülen 7.5 aylık yoğun tedavi sürecinde de doku ve sinir kayıpları nedeniyle başarı sağlanamadı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacak genelinde doku ölümüne yol açması üzerine sağ bacağı da diz altından ampute edildi.

"HİÇBİR İHTİYACIMI GÖREMİYORUM"

Hatice Katrancı, "Bana bunu yapanın en ağır cezayı almasını ve kararın emsal olmasını istiyorum. Sıkıntılı bir dönem yaşadım, çok acı çektim. Psikolojim doğal olarak bozuldu. Bu aşamada ailem en büyük destekçim. Annem her şekilde yanımda oldu. Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum.

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"PROTEZ BACAĞA İHTİYACIM VAR"

Tekrar ayağa kalkabilmek ve hayata tutunmak için protez bacağa ihtiyacım var. Ben kurtulamadım, sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadının başına böyle bir şey gelmez" diye konuştu.