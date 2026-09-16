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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür! Müdür, yardımcısı ve 2 öğretmen için soruşturma izni

        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür! Müdür, yardımcısı ve 2 öğretmen için soruşturma izni

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin okul müdürü C.K, müdür yardımcısı F.B. ve öğretmen A.T. hakkında, "saldırı sırasında okulu terk ettikleri", rehber öğretmen E.İ. hakkında ise "saldırı öncesinde fail hakkında bildirimde bulunmadığı" gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni istedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!

        Kahramanmaraş'taki, Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan'da okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

        MÜDÜR VE YARDIMCISINA SORUŞTURMA

        ANKA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okulun müdürü C.K. ve okulun müdür yardımcısı F.B. hakkında "terk suçu ve suçu bildirmeme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

        OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI, SALDIRI ANINDA OKULU TERK ETMİŞ

        Başsavcılık, soruşturma kapsamında, okul bina ve eklentilerine ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, "okul müdürü C.K. ve okul müdür yardımcısı F.B'nin, olay esnasında silah seslerini duyması üzerine derhal okul binası dışına çıkıp okul binasını terk ettiğinin tespit edildiği"ni belirtti.

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        Başsavcılık, okulu terk eden müdür ve yardımcısı hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 3/j maddesi gereğince Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.

        REHBER ÖĞRETMENİNİN DE BİLDİRİM YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan, rehber öğretmen E.İ. ve öğretmen A.T. hakkında da resen soruşturma başlatıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen evraklarda, A.T. isimli öğretmenin olay sırasında okulu terk etmesi nedeniyle rapor düzenlendiği öğrenildi.

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        Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, E.İ. isimli rehber öğretmen hakkında ise olaydan önce fail İsa Aras Mersinli ile ilgili, "failin korumaya muhtaç çocuk olması nedeniyle Çocuk Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapmaması" nedeniyle tevdi raporu düzenlendiği anlaşıldı.

        Tevdi raporunda, "ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine yönelik karar alınmadığının tespit edildiği" vurgulandı. Başsavcılık, söz konusu eylemlerin "görev suçu" kapsamında kaldığını, bu hususta ilgililer hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesine yönelik karar alınması gerektiğini değerlendirdi.

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        REHBER ÖĞRETMENİN TANIKLIĞINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

        Okul saldırısının Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de görülen ilk duruşmasında, hakkında soruşturma izni istenen okulun rehber öğretmeni E.İ, "tanık" sıfatıyla dinlenmişti. Öğrenci avukatlarından Furkan Mehmet Cinkara, durumun usule aykırı olduğunu savunmuştu.

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