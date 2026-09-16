Jose Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler: Vazgeçilmez değil!
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid son dakikalarda Carlos Espi'nin attığı golle Elche'yi 3-2 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler, müsabakaya damga vuran isimlerin başında yer aldı ve karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Mücadelenin sonunda takım arkadaşlarıyla tek tek selamlaşan Arda'nın uzattığı eli Bellingham'ın karşılıksız bırakması üzerine milli futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi. Ayrıca Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu basın toplantısında Arda Güler ile ilgili verdiği yanıt ise gündem oldu
LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti.
ARDA FRİKİKTEN KALECİYİ AVLADI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 25. dakikada kullandığı serbest vuruşta topun direğe ve ardından Elche kalecisi Matias Dituro'ya çarparak ağlarla buluşmasıyla takımının ilk golünde başrol oynadı.
68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda'nın oyundan çıkmasının ardından Real Madrid, 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino'nun golleriyle 2-0'lık üstünlüğünü kaybetti. Madrid ekibi, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ, OYUNDAN ALINDI
Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.
Maçta Arda Güler kararı tepki çeken Mourinho mücadele sonunda eleştirilere yanıt verdi.
BELLINGHAM, ARDA'YI GÖRMEZDEN GELDİ
Maçın bitiş düdüğüyle Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşırken Bellingham'a da yöneldi. Ancak İngiliz yıldızın Arda'nın selamına karşılık vermediği görüldü.
"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL"
Arda Güler'i oyundan çıkarma kararı tepki çeken Mourinho, "Arda Güler ilk 11'in vazgeçilmezi mi?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
"Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir. Arda Güler'i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik."
"EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMDAN BİRİ"
Portekizli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan biri. Vizyonu ve teknik yeteneği inanılmaz. Birçok fırsat yarattık ama hepsini değerlendiremediler. Vinicius Jr iki gol atabilirdi ve bu yüzden ben her zaman bitiricilik üzerinde ısrar ederim."