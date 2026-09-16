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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini taciz edene kurşun yağdırdı

        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı

        İstanbul Eyüpsultan'da, 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü 24 yaşındaki Gürkan A.'yı iki bacağından vurdu. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı

        İstanbul'da olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan'da Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Hüseyin K.(22), annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. (24) ile görüşmek istedi.

        İKİ BACAĞINDAN DA VURDU

        DHA'daki habere göre Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’nın ağabeyi Özkan A. (32) ve babası Hidayet A.’nın (56) önünde pompalı tüfekle bir el ateş etti. Ardından mahalledeki parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’nın sağ ve sol bacağına ruhsatsız tabancayla birer el ateş ederek yaraladı.

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        EYÜPSULTAN DEVRİYE EKİPLERİ YAKALADI

        Olay yerinden kaçmaya çalışan Hasan Hüseyin K., bölgede devriye gezen Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Gürkan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Parkta yapılan incelemede ise 2 boş kovan, 1 tabanca fişeği ve 1 mermi çekirdeği bulundu.

        ŞÜPHELİNİN 4 EMNİYETE GELİŞ KAYDI VAR

        Polisin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin K.’nın, 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 4 emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi.

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        Gürkan A.’nın ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Hasan Hüseyin K., 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Hasan Hüseyin K.’nın Gürkan A.’ya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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