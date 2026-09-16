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        Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Arabistan: Mekke'ye İHA saldırısı düzenlendi; Husiler: Bayat bir yalan

        Suudi Arabistan: Mekke'ye İHA saldırısı düzenlendi; Husiler: Bayat bir yalan

        Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu. Husiler ise, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 05:58 Güncelleme:
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        Husiler, Suudi Arabistan'ın "Mekke'ye İHA saldırısı" iddiasını yalanladı
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        Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki El-Maliki tarafından yapılan açıklamada, Husilerin bu kez Mekke'yi hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

        Fırlatılan İHA'nın Mekke hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendiği bilgisini paylaşan El-Maliki, daha önce Husilerin 2017 yılında kutsal şehri hedef alan balistik füze saldırısının da engellendiğini hatırlattı. Husilerin son İHA saldırısının önlendiği anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

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        HUSİLER: "MEKKE'YE SALDIRI İDDİASI BAYAT BİR YALAN"

        İHA'nın haberine göre, Husilerden Mekke'ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya yanıt gecikmedi. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed tarafından yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedilerek, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" denildi.

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