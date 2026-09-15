Samsun’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gittiği Emre Vural yaşadıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’da seyir halindeki otobüsü durdurarak yanına gittiği engelli genç Emre Vural, o anları anlattı. Vural, Erdoğan’ın kendisiyle sohbet etmesinin ve halini hatırını sormasının hayatı boyunca unutamayacağı bir an olduğunu belirtti.

Samsun Şehir Hastanesi’nin açılış programının ardından gençlik buluşmasına katılmak üzere Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi’ne hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atakum ilçesindeki Nişantaşı Kavşağı’nda daha önce tanıdığı Emre Vural ve annesini gördü.

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Erdoğan, genç vatandaşı fark edince şoförüne otobüsü durdurması talimatını verdi. Ardından araçtan inerek Vural’ın yanına giden Erdoğan, bir süre sohbet ederek sağlık durumu ve herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

"OTOBÜSÜN DURACAĞI AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ"

Yaşadığı anı anlatan Emre Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otobüsten inerek yanına geleceğini hiç beklemediğini söyledi.

Vural, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızla birçok kez görüştük, aynı ortamlarda bulunduk. Ancak en özel ve unutamayacağım an Samsun’a gelişindeki bu karşılaşma oldu" dedi.

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Sabah saatlerinde şehir hastanesi açılış programına katıldığını belirten Vural, program sonrasında annesiyle birlikte Atakum’a dönerken Erdoğan’ın konvoyunu gördüklerini ifade etti.

Vural, "Anneme ‘bir duralım da el sallayalım’ dedim. O an otobüsün duracağı, Cumhurbaşkanımızın aşağı ineceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Tam önümden geçerken göz göze geldik. İçeride bir işaret yaptı, otobüsü durdurdu ve yanıma geldi" diye konuştu.

"BU DAVRANIŞ BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Vural, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın yolda engelli bir vatandaşını görüp otobüsünü durdurarak halini hatırını sorması çok samimi bir davranıştı" ifadelerini kullandı.

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Gençlik Buluşması’nda da yaşananları paylaşan Vural, Erdoğan’ın kendisine söylediği sözlerin kendisini etkilediğini belirtti.

Vural, "Cumhurbaşkanımızın ‘O otobüsü durdurup yanına inmeseydim Allah’a bunun hesabını veremezdim’ sözü beni çok etkiledi" dedi.

Yaklaşık 12-13 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun ve Karadeniz programlarına katılmaya çalıştığını söyleyen Vural, Erdoğan’ın kendisiyle ilgili güzel sözlerinin hafızasında kalacağını ifade etti.

35 yaşındaki Emre Vural’ın ablasının da kendisi gibi kas hastası olduğu öğrenildi. Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz ziyaretlerine mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını belirtti.