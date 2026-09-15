Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Kamuoyuna Ekim 2020'de tanıtılan Uçuş Rehberim'in iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, uygulamanın yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını dijital ortamda tek noktadan karşılamayı amaçladığını kaydetti.

UÇUŞLAR ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Yolcuların seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından erişebildiklerine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim mobil uygulamasıyla yolcular, uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebiliyor. Uygulamayla uçuş takip özelliği ve anlık bildirimlerle yolcularımız uçuşlarına ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Canlı uçuş takip sistemi sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor."

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Uraloğlu, Uçuş Rehberim'in bugüne kadar 623 binden fazla kez indirildiğine dikkati çekerek, uygulamayla uçuş bilgilerinin yanı sıra havalimanında yolculuğu kolaylaştıran hizmetlerin de kullanıcıların erişimine sunulduğunu belirtti.