Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri: Silivri'de batan gemideki kaptanın cansız bedeni bulundu, Kozinoğlu soruşturması: Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı, Sebze ve meyvede fahiş fiyat operasyonu

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

SİLİVRİ'DE BATAN GEMİDEKİ KAPTANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul'da dün, Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin, 2 Eylül'de Alsu isimli tankerle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin 1. Kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Kayhan'ın cansız bedeni, kazanın yaşandığı yere 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI: RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. "Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Birinin ölümünü bilme ihtimalimiz yoktur" diyen Şaşmaz "Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir" ifadelerini kullandı.

SEBZE VE MEYVEDE FAHİŞ FİYAT OPERASYONU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların yukarı yönlü manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturmada, hallerin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Söz konusu 41 yöneticinin 33'ünün yakalandığı bildirildi.

BAKAN TEKİN: BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAY EĞİTİME AYRILDI

Yeni eğitim öğretim yılı ile eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını söyledi. PISA 2025 sonuçları için "Ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık" diyen Tekin, beyaz önlük uygulaması için de "Kamu kurumu niteliğindeki okullarda mevzuata göre davranılması gerektiğini hatırlatıyorum. Buna karşı çıkanların 'yasakçı' eleştirisi yapmaları tutarsız" ifadelerini kullandı.

BÜŞRA BEBEK ARAMASINDA 5. GÜN

Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Anne Elif Balıkçı'nın bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından katledilip araziye bırakıldığı yönündeki ifadesi üzerine bölgede aramalar yoğunlaştırılırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Büşra'nın diğer 4 kardeşi ise devlet korumasına alındı.

PENTAGON: ABD, İRAN SAVAŞI NEDENİYLE MÜHİMMAT SIKINTISI YAŞADI

ABD Savunma Bakanlığı denetçisi, yayımladığı raporda, İran Savaşı'nın ABD'de mühimmat açığına ve tedarik zincirlerinde "darboğaza" neden olduğunu kaydetti. Savaşın maliyetinin ise 34 milyar dolar olduğu açıklandı.

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Spor gündemine bakalım... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi günü; 13. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ise 30 Kasım Pazartesi günü oynanacağı açıklandı.

TRABZONSPOR'DA THOMAS REIS DÖNEMİ

Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına giden Trabzonspor, bir dönem Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Alman teknik adamın bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY ÇOCUKLARINI 2 GÜNDE OKULDAN ALDI

İngiltereye bakacağız şimdi... Kraliyet ailesinde gözler ülkeye dönen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinde. Çıkan haberlere göre, çift başlamasından sadece iki gün sonra, çocuklarını okuldan aldı. İkilinin güvenlik gerekçesiyle okul değişikliğine gittiği bildirildi.