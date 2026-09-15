Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen Gülizar Albayrak (17), eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AV TÜFEĞİ VE BOŞ KARTUŞ BULUNDU

Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.