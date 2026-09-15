17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
Mardin'in Artuklu ilçesinde, 17 yaşındaki Gülizar Albayrak, anne ve babası tarafından evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Giriş: 15 Eylül 2026 - 13:46 Güncelleme:
Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen Gülizar Albayrak (17), eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
AV TÜFEĞİ VE BOŞ KARTUŞ BULUNDU
Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
REKLAM
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ