Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK mücadelesini yorumladı!

"FUTBOL AKLI BÖYLEYSE..."

ENGİN VEREL: "Fenerbahçe'de bir futbol aklından bahsediliyor. Bu aklın ne olduğunu ve kimler tarafından verildiğini merak ediyorum. Bu 'Akıl' mı, 'Akılsızlık' mı anlamakta zorluk çekiyorum. Bu takım İsmail Kartal'ın takımı mı, yoksa futbol aklının takımı mı! Takımın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki gollerini atan ve 18 yıl sonra bu ligde mücadele etmesinde başrol oynayan Talisca'nın gönderilmesini de bu futbol aklı mı emretti. Yani Talisca'ya kadar gönderilecek oyuncu yok muydu? En yüksek maliyetli oyuncu o muydu? Bütün Fenerbahçeliler bu soruların cevabını merak ediyor. Madem Semedo'yu kulübede oturtacaktınız, onu gönderseydiniz diye de sormak geliyor içimden. Eğer futbol aklı böyleyse, adamın aklını alırlar....Semedo'yu oynatmayan futbol aklı, Şampiyonlar Ligi'ne takımı sokanı satıyorsa bu gerçekten akıl mı akılsızlık mı sormak lazım." (Akşam)