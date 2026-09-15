Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK mücadelesini yorumladı!
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"PROBLEM BÜYÜK"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Roma maçından sonra gelişen olaylar Fenerbahçe takımının tümünü öylesine etkilemiş ki, sahaya yansıyan futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Genel analizimin dışında bu olumsuz tabloyu gösteren çok net bir veri var. Kritik bir maç oynuyorsun ve Fenerbahçe takımı ilk faulünü 62. dakikada yapıyor. Ben böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadım. Problem büyük." (Sabah)
"EVDEKİ ANALİZ ÇARŞIYA UYMADI"
CEM DİZDAR: ‘Zor bir lig’ olarak övülmeye bayılan Süper Lig’in çok harcayanlarından Fenerbahçe ikinci devre gol beklentisini yarım gol düzeyine ancak maç sonuna doğru çıkarabildi. Maç içinde işlerin zorlaştığı anlar çoğaldıkça gerginliği yükseldi Fenerbahçeli futbolcuların. Ve onlar gerildikçe kartlar da aynı anda ve üst üste gelmeye başladı. Neticede maç berabere bitti… İsmail Kartal ve ekibi kuşkusuz ki rakibi doğru analiz etmiştir. Lakin Evdeki analiz bir kez daha çarşıya uymadı! Yoksa sorun analizde değil de analizi icra edecek futbolcularda mıydı? Ne dersiniz? (Fanatik)
"İSMAİL KARTAL HAKSIZLIK ETTİ"
UĞUR MELEKE: "İsmail Kartal duygusal davrandığını ve istifasını “bir sus şişesi saldırısı”nın tetiklediğini söyledi dün. Kartal gerçekten de bu olağanüstü duygusal hareketiyle hem kendi kariyerine hem de Fenerbahçe teknik direktörlük kurumuna haksızlık etti. O koltukta kimin oturacağını sahaya yabancı madde atan bir spor teröristi belirlememeli. İsmail Kartal’ı göreve o terörist getirmediğine göre, ayrılık kararını da bir kriminal alamaz." (Hürriyet)
"KÖTÜ AŞÇI LEZZETLİ YEMEK YAPAMAZ"
HALİL ÖZER: "Fenerbahçe İsmail Kartal’ın da çabasıyla ligde yine puan kaybetti. En iyi malzemeyle kötü aşçı lezzetli yemek yapamaz. Aynı İsmail hoca gibi." (Milliyet)
"YANLIŞ TERCİHLER, GEREKSİZ TİRPLER"
MERT AYDIN: İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri için geç kaldı. Gaziantep özellikle ilk yarıda maçı lehine çevirebilecek 2 pozisyon buldu. Fenerbahçe’nin 2 topu direkten döndü. Tabii ki bu şanssızlık. Ancak bu tip tehlikeli pozisyonları oyun içinde sık sık bulacaksınız ki rakip bunalacak. İsmail Kartal’ın istifası kabul edilmedi. O da geri döndü. Peki Fenerbahçe’nin ligden istifası ne olacak? Bu da kabul edilmeyecek mi acaba? Yanlış tercihler, gereksiz tripler, kaotik kulüp yönetimi işi bu hale getirdi. (Milliyet)
"BAZI SORULARIN CEVABI VERİLMELİ"
ABDULLAH ERCAN: "Fenerbahçe hem puan hem oyun olarak geriye gidiyor. Artık bazı soruların cevabı verilmeli. Lukaku hazır mı? Hazır değilse neden ilk 11 başladı? Kante, İsmail ve Guendouzi tercihi yanlıştı orta sahada. Bu maça Roma maçındaki gibi çıkılmaz. Sahada 3 puan için çırpınan oyuncu sayısı da azdı. Daha da önemlisi, İsmail Kartal'ın istifa sürecinin takıma etkisi sorgulanmalı. Fenerbahçe 5 haftada 7 puan kaybetti. Bugün 11. sırada." (Takvim)
"FUTBOL AKLI BÖYLEYSE..."
ENGİN VEREL: "Fenerbahçe'de bir futbol aklından bahsediliyor. Bu aklın ne olduğunu ve kimler tarafından verildiğini merak ediyorum. Bu 'Akıl' mı, 'Akılsızlık' mı anlamakta zorluk çekiyorum. Bu takım İsmail Kartal'ın takımı mı, yoksa futbol aklının takımı mı! Takımın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki gollerini atan ve 18 yıl sonra bu ligde mücadele etmesinde başrol oynayan Talisca'nın gönderilmesini de bu futbol aklı mı emretti. Yani Talisca'ya kadar gönderilecek oyuncu yok muydu? En yüksek maliyetli oyuncu o muydu? Bütün Fenerbahçeliler bu soruların cevabını merak ediyor. Madem Semedo'yu kulübede oturtacaktınız, onu gönderseydiniz diye de sormak geliyor içimden. Eğer futbol aklı böyleyse, adamın aklını alırlar....Semedo'yu oynatmayan futbol aklı, Şampiyonlar Ligi'ne takımı sokanı satıyorsa bu gerçekten akıl mı akılsızlık mı sormak lazım." (Akşam)