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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı

        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı

        İstanbul Eyüpsultan'da, bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için yakınlarından DNA örneği alındı. Cenazelerden birinin 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yüsra Seraç olduğu belirlendi. Yüsra Seraç'ın yakını Kasım Seraç, "Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 07:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı

        İstanbul'da kaza, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yanma nedeniyle kimlikleri henüz belirlenemeyen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre dün hayatını kaybedenlerin yakınları, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

        Yakınlardan DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç (12) olduğu öğrenildi.

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        BABA, EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU KURTARDI

        Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi.

        Kazada yaralanan Mesut Seraç, hastaneden taburcu olduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşında bir kadın olduğu, eşinin de DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi. DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.

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        "HERKESİ KURTARDI, KIZI MAALESEF YANDI"

        Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Yüsra Seraç'ın yakını Kasım Seraç, “Önceki gün saat 7'de Diyarbakır'dan çıkmışlar. Elazığ üzeri geldiler. Saat 1'de falan telefon açtım, daha Bolu'daydılar. Ondan sonra saat 7-7.30 civarında böyle bir kaza şeyini duyduk. Acil gittik oraya. Otobüs kül olmuştu. Babasıyla konuştum, babası şu anda konuşamaz halde. 5-6 yolcuyu ayağından çekerek kurtarmış. Bunlar anne, baba ve 3 çocuk. İstanbul'da yaşıyorlar, annesi rahatsız olduğu için memlekete gitmişlerdi" dedi.

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        "ŞOFÖRDE BİRAZ HIZ VAR"

        Okulların açılması nedeniyle İstanbul'a döndüklerini belirten Seraç, “Bariyerlere çarpıyor. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla bariyerlere çarpınca bir şeyler patlıyor orada, mazot mudur nedir bilmiyorum. İhmal var. Şoförde biraz hız da var” diye konuştu. Şoförün kazanın ardından kaçtığını söylediğini belirten Seraç, “Babasından duyduğuma göre şoför kaza yaptığı gibi kaçmış” dedi.

        "DEFALARCA CAMA VURMUŞLAR AÇILMAMIŞ"

        Yangın sırasında yaşananları da anlatan Seraç, “Mesut Seraç, çocuklarının yanında başka çocuklar da varmış, onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. Göz gözü görmüyormuş. Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içeride” ifadelerini kullandı. Seraç, ailenin durumunun çok kötü olduğunu belirterek, “Şu anda durumları perişan. Konuşamaz haldeler. Hani ihmal olduğunu düşünüyorum. Cezaları neyse çeksinler” diye konuştu.

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        "BABA HALA KENDİNİ SUÇLUYOR"

        Habip Dalgın ise "Mesut'un da dediği gibi şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de arabayı sürmüş. Mola vermeden sürmüş, şoför değiştirmeden. Yani bir aile yok oldu. Babası zaten toparlanamaz daha. Baba 6-7 kişiyi kurtardı, hala kendini suçluyor, ‘Kızımı kurtaramadım’ diyor" dedi.

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        #istanbul
        #trafik kazası
        #Yüsra Seraç
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