Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı: 5 maçta 8 puan kaybı!

        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı: 5 maçta 8 puan kaybı!

        Fenerbahçe, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ligde daha önce iki mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 5 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 22:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

        2

        LİDERİN 6 PUAN GERİSİNDE KALDI

        İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de sezona Gençlerbirliği mağlubiyeti ile başlarken, sonrasında oynadığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında galibiyet elde etti.

        3

        Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından Fenerbahçe, 5 hafta sonunda 7 puan toplarken, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle birlikte 8 puan kaybı yaşadı.

        4

        Süper Lig'de çıkış arayan sarı-lacivertliler galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

        5

        Geride kalan 5 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de haftayı 11. sırada kapattı.

        6

        İLK KEZ GOL ATAMADI

        Fenerbahçe, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 11 maçta gol sevinci yaşarken, bugün sessiz kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1, Süper Lig'de de 4 maçta rakip filelerini sarsan Kanarya, ilk kez bir maçta gol atamadı.

        7
        8
        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #süper lig
        #yarış
        #Zirve
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik