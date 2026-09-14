Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı: 5 maçta 8 puan kaybı!
Fenerbahçe, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ligde daha önce iki mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 5 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
LİDERİN 6 PUAN GERİSİNDE KALDI
İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de sezona Gençlerbirliği mağlubiyeti ile başlarken, sonrasında oynadığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında galibiyet elde etti.
Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından Fenerbahçe, 5 hafta sonunda 7 puan toplarken, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle birlikte 8 puan kaybı yaşadı.
Süper Lig'de çıkış arayan sarı-lacivertliler galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.
Geride kalan 5 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de haftayı 11. sırada kapattı.
İLK KEZ GOL ATAMADI
Fenerbahçe, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 11 maçta gol sevinci yaşarken, bugün sessiz kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1, Süper Lig'de de 4 maçta rakip filelerini sarsan Kanarya, ilk kez bir maçta gol atamadı.