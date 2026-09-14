Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı: 5 maçta 8 puan kaybı!

Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından Fenerbahçe, 5 hafta sonunda 7 puan toplarken, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle birlikte 8 puan kaybı yaşadı.