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        Haberler Gündem "Vanlı Kara Haydar" soruşturmasında eşi ve bir şüpheli tutuklandı

        "Vanlı Kara Haydar" soruşturmasında eşi ve bir şüpheli tutuklandı

        Sosyal medya paylaşımları ve düğününde takıldığı öne sürülen yüksek miktardaki altınlarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ile akrabası M.S.T. tutuklandı. İki şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiaları yöneltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
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        Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eşi Çağla Öz Tançalan ile akrabası M.S.T. tutuklandı.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih Tançalan hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan, Tançalan’ın kayınvalidesi N.O., altınların bulunduğu evin sahibi S.A. ve akrabası M.S.T’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla Öz Tançalan ve M.S.T., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

        Hakimlik, iki şüphelinin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasına karar verdi. N.O. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin avukatları, adliye çıkışında yaptıkları açıklamada karara itiraz edeceklerini belirtti.

        ALTINLAR EVDE BULUNMUŞTU

        Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan’ı 8 Eylül’de Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına almıştı.

        Tançalan’ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali inceleme başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) araştırma talep edilmişti.

        Tançalan’ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan’a takıldığı belirtilen ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül’de Muradiye’de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmişti. Aramanın ardından ev sahibi S.A. gözaltına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da Van’a getirilmişti. Mehmet Fatih Tançalan ise daha önce çıkarıldığı hakimlikçe “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştı.

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        #Vanlı Kara Haydar
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        #haberler
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