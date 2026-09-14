"Vanlı Kara Haydar" soruşturmasında eşi ve bir şüpheli tutuklandı

ALTINLAR EVDE BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan’ı 8 Eylül’de Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına almıştı.

Tançalan’ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali inceleme başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) araştırma talep edilmişti.

Tançalan’ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan’a takıldığı belirtilen ziynet eşyaları ve paralar, 12 Eylül’de Muradiye’de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmişti. Aramanın ardından ev sahibi S.A. gözaltına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da Van’a getirilmişti. Mehmet Fatih Tançalan ise daha önce çıkarıldığı hakimlikçe “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştı.