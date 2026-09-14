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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig 5. hafta)
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        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (Süper Lig 5. hafta)

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor... Ligde son olarak geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinden mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerin 4 maçta 6 puanı bulunuyor. Gaziantep FK ise geride kalan maçlarda 7 puan topladı. Roma beraberliğinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın önce istifa edip ardından geri döndüğü Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: Gaziantep

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

        MAÇ BAŞLADI!

        Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesinde ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Lukaku

        AZİZ YILDIRIM, FUTBOLCULARIN OTELİNE GELDİ

        Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, kafilenin konakladığı otele giriş yaptı.

        MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

        HT Spor muhabiri Esra Köse, karşılaşma öncesi son gelişmeleri aktardı.

        4 MAÇTA 6 PUAN

        Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

        Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

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        LİGDE 15. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 12'ye 2 üstün bulunuyor.

        Bu süreçte Kanarya'nın 38 golüne, Gaziantep temsilcisi 14 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanırken, deplasmanda 4-0'lık skorla galibiyete uzandı.

        SON 12 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

        Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 12 maçta da üstünlük kurdu. 9'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

        GAZİANTEP'TE 7 MAÇTIR KAZANIYOR

        İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4'ü Gaziantep'te yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2'si kupa, 2'si lig olmak üzere söz konusu maçların tamamında galibiyet elde ederken, farklı skorlar kaydedildi. Kanarya, bu 4 maçta rakip filelere 15 gol gönderdi ve 3.75 gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, rakibine konuk olduğu son 7 maçı da kazandı.

        GUENDOUZI FORMASINA KAVUŞUYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi, Gaziantep FK maçında sahada olacak. 27 yaşındaki orta saha ligdeki 4 maça da 11'de başladı.

        F.BAHÇE'DE TEK EKSİK ASENSIO

        Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 1 oyuncusundan faydalanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

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        #gaziantep fenerbahçe
        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
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