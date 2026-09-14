Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteğinin yerine getirildiği öğrenildi. Kılıç'ın defnedilmek istediği yer konusundaki vasiyeti ailesi ve yakınları tarafından gerçekleştirildi
Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:47 Güncelleme:
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Pek çok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen Serhat Kılıç, 5 Eylül'de kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulunmuştu.
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Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma töreni sonrasında ünlü oyuncunun cenazesi, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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51 yaşında vefat eden Kılıç’ın, annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi.