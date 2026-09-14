Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi

        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son isteğinin yerine getirildiği öğrenildi. Kılıç'ın defnedilmek istediği yer konusundaki vasiyeti ailesi ve yakınları tarafından gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Pek çok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen Serhat Kılıç, 5 Eylül'de kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulunmuştu.

        2

        Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma töreni sonrasında ünlü oyuncunun cenazesi, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        3

        51 yaşında vefat eden Kılıç’ın, annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi.

        4

        Ailesi ve yakınları, sanatçının bu isteğini yerine getirerek Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı.

        5

        Serhat Kılıç’ın kabri bir hayranı tarafından ziyaret edilerek görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serhat kılıç
        #Emel Kılıç
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme