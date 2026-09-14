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        Haberler Yaşam 14 – 20 Eylül haftalık burç yorumları

        14 – 20 Eylül haftalık burç yorumları

        11 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşen Yeniay yeni başlangıçları ve hayatımızda düzen kurma isteğini öne çıkarmaya devam ederken, Uranüs retrosu bazı kararları yeniden düşünmeye itiyor. Haftanın sert açıları ise aşk ve iletişimde bazı yüzleşmeleri gündeme getirebilir. Peki 14-20 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Bu hafta burçları neler bekliyor?

        14–20 Eylül haftasında gökyüzünün ana konusu hayatı toparlamak ve yeni bir düzen kurmak. 11 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşen Yeniay; iş, sağlık, günlük hayat ve alışkanlıklarda yeni bir sayfa açıyor.

        10 Eylül’de başlayan Uranüs retrosu bazı kararları yeniden düşünmeye iterken, Venüs’ün Akrep’e geçişi ilişkilerde duyguları derinleştiriyor.

        15 Eylül’deki Venüs–Plüton karesi ise aşk hayatında tutku, kıskançlık ve güç dengelerini gündeme getirebilir.

        Haftanın sonuna doğru Merkür–Satürn karşıtlığı önemli konuşmaları öne çıkarırken, Chiron’un Koç’a dönüşü de cesaret ve özgüvenle ilgili eski yaralara dokunuyor.

        Peki bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 14 – 20 Eylül haftalık burç yorumlarınız...

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        Sevgili Koçlar, iş ve günlük hayatınızda yeni bir düzen kurma zamanı. İlişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gündeme gelebilir.

        Sevgili Boğalar, aşk hayatınız hareketleniyor. Bir ilişkinin geleceğiyle ilgili netlik ararken korkularınızla yüzleşebilirsiniz.

        Sevgili İkizler, ev ve aile hayatınızda yeni bir düzen gündemde. Geçmişte aldığınız bir kararı yeniden düşünebilirsiniz.

        Sevgili Yengeçler, iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Gelecek bir haber planlarınızı değiştirebilir.

        Sevgili Aslanlar, para konularında yeni bir sayfa açılıyor. Harcamalar ve maddi paylaşımlar gündemde.

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        Sevgili Başaklar, sizin için yepyeni bir dönem başlıyor. Kendinizle ve yaşam biçiminizle ilgili önemli bir karar alabilirsiniz.

        Sevgili Teraziler, biraz geri çekilip kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. İlişkilerde ertelediğiniz bir konu artık konuşulabilir.

        Sevgili Akrepler, Venüs’ün burcunuza geçmesiyle çekiciliğiniz artıyor. Ancak kıskançlık ve kontrol duygusuna dikkat.

        Sevgili Yaylar, kariyer ve gelecek planlarınız öne çıkıyor. Eski bir hedef yeniden gündeme gelebilir.

        Sıra geldi sevgili Oğlaklar'a, eğitim, seyahat ve gelecek planlarında hareket var. Yeni bir fikir bakış açınızı değiştirebilir.

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        Sevgili Kovalar, ortak para ve yatırımlarla ilgili bir konu gündemde. İlişkilerde dengeyi yeniden kurmanız gerekebilir.

        Son olarak Sevgili Balıklar, ikili ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor. Kendi ihtiyaçlarınızı da önceliklendirin

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