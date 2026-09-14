Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu

        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu

        Bursa'da, güreş antrenörü 55 yaşındaki Zeki Gümüş, görev yaptığı spor salonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Öğrencilerinin kendisinden haber alamaması üzerine odaya girmesiyle acı olay ortaya çıkarken, Gümüş'ün ölümü spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 09:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu

        Bursa'da edinilen bilgiye göre yürek yakan olay, Atıcılar Spor Kompleksi'nde meydana geldi.

        Uzun yıllardır güreş sporuna emek veren antrenör Zeki Gümüş'ten (55) bir süre haber alamayan öğrencileri, durumdan şüphelenerek kendisinin bulunduğu odaya girdi.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        İHA'daki habere göre Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yıllarını güreş sporuna adayan Zeki Gümüş'ün çok sayıda sporcu yetiştirdiği öğrenildi. Gümüş'ün yetiştirdiği sporcular arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu belirtildi.

        REKLAM

        SPOR CAMİASINI ŞOKE EDEN AYRILIK

        Gümüş'ün ani ölümü, öğrencileri ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Acı haberi alan sporcular ve yakınları, uzun yıllar emek verdiği spor salonunda büyük üzüntü yaşadı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Gümüş'ün kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Zeki Gümüş
        #antrenörün ölümü
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu! 81 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu
        Bakan Gürlek duyurdu! 81 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"