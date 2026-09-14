Spor camiasını şoke eden ölüm... Güreş antrenörü salonda cansız bulundu
Bursa'da, güreş antrenörü 55 yaşındaki Zeki Gümüş, görev yaptığı spor salonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Öğrencilerinin kendisinden haber alamaması üzerine odaya girmesiyle acı olay ortaya çıkarken, Gümüş'ün ölümü spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu
Bursa'da edinilen bilgiye göre yürek yakan olay, Atıcılar Spor Kompleksi'nde meydana geldi.
Uzun yıllardır güreş sporuna emek veren antrenör Zeki Gümüş'ten (55) bir süre haber alamayan öğrencileri, durumdan şüphelenerek kendisinin bulunduğu odaya girdi.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
İHA'daki habere göre Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yıllarını güreş sporuna adayan Zeki Gümüş'ün çok sayıda sporcu yetiştirdiği öğrenildi. Gümüş'ün yetiştirdiği sporcular arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu belirtildi.
SPOR CAMİASINI ŞOKE EDEN AYRILIK
Gümüş'ün ani ölümü, öğrencileri ve spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Acı haberi alan sporcular ve yakınları, uzun yıllar emek verdiği spor salonunda büyük üzüntü yaşadı.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Gümüş'ün kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.