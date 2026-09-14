Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'teki evinde temizlik yaparken çatıdan düşen Türkmenistan vatandaşı bir işçinin yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunduğu ileri sürüldü. Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müvekkilimiz Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin bahçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin kamuoyuna yansıyan yanlış haberler nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Müvekkilimiz ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evinin bahçesindeki tadilat ve inşaat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir. Firma yetkilisi bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir. Konu ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir. Firma yetkilisi, Atilla A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup hukuki süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.